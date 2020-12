Uuel nädalal ei pea vaid Islandilt saabujad Eestis oma liikumist piirama

Esmaspäevast ei laiene liikumispiirang neile, kes saabuvad Eestisse Euroopa Liidu ja Euroopa majanduspiirkonna ja Schengeni ala riigist, mille nakatumisnäitaja on alla 50 inimese 100 000 elaniku kohta.

Praeguse seisuga ei laiene liikumisvabaduse piirang Eestisse saabudes vaid Islandilt tulijatele. Samuti ei ole Islandilt Eestisse tulles nõutav testi tegemine.

Tuginedes koroonaviiruse nakatunute suhtarvule, kehtib alates esmaspäevast, 28. detsembrist 10-päevane liikumisvabaduse piirang järgmistest Euroopa riikidest Eestisse saabujatele: Andorra, Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu*, Liechtenstein, Luksemburg, Läti*, Malta, Monaco, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, San Marino, Slovakkia, Sloveenia, Soome*, Šveits, Taani, Tšehhi, Ungari. Vatikani näitaja on küll 0, kuid sealt Itaalia kaudu Eestisse reisides kehtib samuti 10-päevane liikumisvabaduse piirang.



Valitsus kinnitas 23. detsembril täiendavad eneseisolatsioonireeglid Ühendkuningriigist saabujatele. Alates 28. detsembrist on isolatsiooniperiood Ühendkuningriigist tulijatele 14 päeva senise 10 päeva asemel. Lisaks hakkab Ühendkuningriigist saabujatele kehtima kohustus peale esimest COVID-19 negatiivse tulemusega testi viibida seitse päeva eneseisolatsioonis ning seejärel teha uus test. Kui ka teine test on negatiivne, võib vältimatute ülesannete täitmiseks naasta tööle.



Kui varasemalt oli Saksamaa poolt kehtestatud riskipiirkondade nimekirjas olnud üksikuid Eesti maakondi, siis eilse otsusega lisas Saksamaa alates laupäevast 26. detsembrist riskipiirkondade nimekirja kogu Eesti. Kõik, kes on 10 päeva jooksul enne Saksamaale saabumist viibinud riskipiirkonnas, sh Eestis, peavad saabudes jääma 10 päevaks eneseisolatsiooni.

Lisaks tuleb kõikidel Saksamaale saabujatel end eelnevalt registreerida https://www.einreiseanmeldung.de ja olla valmis riiki sisenemisel esitama kinnitus registreerimise kohta. Riskipiirkonnast hädavajalikul põhjusel Saksamaale reisimisel peaks kindlasti tutvuma värskeima Saksamaa reisiinfoga.

* Vastavalt vabariigi valitsuse korraldusele 282 ei kohaldata liikumisvabaduse piirangut haiguse tunnusteta isikute kohta, kes on viimase 14 päeva jooksul viibinud Leedu, Läti või Soome territooriumil ning saabunud Leedust, Lätist või Soomest Eestisse, juhtudel kui:

(1) isik on teinud mitte enne kui 48 tundi enne Eestisse saabumist koroonaviiruse testi, mille tulemus on negatiivne. Eestist nimetatud riikidesse reisides ning Eestisse tagasi tulles võib koroonaviiruse testi teha ka Eestis ja negatiivse tulemuse korral naasta tavapärase elu juurde. Testi tulemuse teada saamiseni peab püsima eneseisolatsioonis;

(2) isiku Eestisse saabumise eesmärk on töötamine, õppimine, tervishoiuteenuse saamine, perekondlikud sündmused või transiit. Eelpool nimetatud põhjustel Eestisse saabujal ei ole eelnevat kohustust koroonaviiruse testi tegemiseks.



Ajakohane teave riikide ja liikumispiirangute kohta neist riikidest saabujatele asub välisministeeriumi lehel.



Liikumispiirangud ei laiene Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisas 1 nimekirjas esitatud riikide elanikele, juhul kui nimetatud riikide nakatumisnäitaja on alla 16. EL Nõukogu uuendas 17. detsembril Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutise piiramise ja piirangu võimaliku kaotamise kohta käiva soovituse lisas 1 olevat kolmandate riikide nimekirja, mille alusel on võimalik Eestisse reisida Austraaliast, Jaapanist, Lõuna-Koreast, Rwandast, Singapurist, Taist ja Uus-Meremaalt. Lõuna-Koreast ja Jaapanist tulles kehtib 10-päevane liikumisvabaduse piirang. Teistest nimetatud riikidest Eestisse saabudes tulevast nädalast oma liikumisvabadust piirama ei pea.

1. septembrist saavad COVID-19 riskiriikidest Eestisse naasjad isolatsioonikohustuse lühendamiseks ning tööle naasmiseks lasta end koroonaviiruse suhtes lennujaamas ja sadamas testida.



Koroonaviiruse leviku tõttu soovitab välisministeerium vältimatu vajaduseta hoiduda igasugusest rahvusvahelisest reisimisest.