Posti ülekoormus USA-s: kuni veerand saadetistest jõuab kohale hilinemisega

USA postiettevõtted üritavad hakkama saada pühadesaadetiste rohkuse ja töötajate puudusega, mis on tekkinud koroonaviiruse leviku tõttu. Nad hoiatavad, et post võib kohale jõuda suure viivitusega.

Jõuluaeg on USA postiteenistusele alati kõige kiirem, kuid tänavu on saadetud tavapärasest veelgi rohkem kirju ja pakke.

"Meil on pandeemia tõttu olnud kogu aasta rohkem saadetisi ja see lihtsalt jätkus pühade ajal," ütles USA postiteenistuse töötaja Bob Sheehan.

Olukord on sama pakiveoettevõttes UPS. Wisconsini osariigi pealinnas Madisonis asuvas postkontoris sorteeritakse iga päev umbes 25 protsenti rohkem pakke.

"Iga inimene sorteerib päevas umbes 150 kuni 200 pakki. Meil töötab siin kontoris kolm või neli inimest. Seega sorteerime siin iga päev umbes 500–600 pakki. See on hea töö. Ma ütlen pidevalt, et ei pea nüüd enam iga päev jõusaali minema," rääkis UPS-i töötaja Dylan Lund.

USA suurimad postiettevõtted hoiatavad, et umbes veerand pühadeks saadetud kirjadest ja pakkidest võivad kohale jõuda viivitusega. Seda nii saadetiste kasvu kui ka töötajata koroonaviirusesse nakatumise tõttu.