Nashville'i keskuses kärgatas plahvatus, politsei kahtlustab pommi

Politsei kahtlustab, et pomm oli paigaldatud autosse.

Tennessee ajalehe andmetel ei saanud keegi plahvatuses surma, kuid kolm inimest on viidud haiglaravile. Neist kellegi seisund pole kriitiline. Plahvatus murdis ka puid ja purustas teisi autosid.

Arvatav pomm plahvatas kohaliku aja järgi varahommikul. Politsei sai enne plahvatust hoiatuse kahtlasest autost, mis oli pargitud telekommunikatsiooni ettevõtte AT&T hoone ette.

Pealtnägija Buck McCoy ütles CNN-ile, et pärast plahvatust oli kogu tänav hetkeks valge. Plahvatuse löögijõud purustas tema maja aknad.

Politsei pommirühm eraldas plahvatuskoha ja toimunut uurivad mitmed erinevad politseiasutused.

Politsei lubas anda laupäeval toimunu kohta lisainfot.

MNPD, FBI & ATF investigating the 6:30 a.m. explosion on 2nd Ave N linked to a vehicle. This appears to have been an intentional act. Law enforcement is closing downtown streets as investigation continues. pic.twitter.com/YOfMTaKmTH