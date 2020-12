Saaremaal kantakse digiregistrisse kümned tuhanded hauad

Eesti suurimas, Saaremaa vallas on kokku 30 kalmistut, millest ainult kuue andmed on seni digitaalselt kalmistute andmebaasi kantud. Lähema viie aastaga loodetakse digitaalselt kättesaadavaks teha kõik kümned tuhanded tuvastatud hauad.

Jõulud on ka kalmistutel eriline aeg. Just nende pühade ajal käib vististi surnuaedades kõige rohkem inimesi. Ja haudadele süüdatud küünalde hulk on selle kinnituseks. Aga on haudu, mis jäävad, kindlasti erinevatel põhjustel, ka jõulude ajal tähelepanuta. Võimalik, et erinevate põlvkondade vahel on kadunud side ja sugulased-lähedased ei tea näiteks hauaplatsi asukohta.

Just selle töö tulemus, mida Saaremaa valla kalmistute registripidaja Pille Mägi praegu Saaremaa kalmistutel teeb, peaks aastate pärast viima selleni, et kõik tuvastatavad hauad on võimalik Saaremaa kalmistutelt nime järgi üles leida.

"Ma kirjutan kõike, mis praegu hauaplatsilt näha on. Ajas muutub ikkagi nii palju, ja ma arvan, et mis on praegu loetav, ei ole võib.olla 10–20 aasta pärast loetav. Eesmärk on seatud viieks aastaks. See võib tunduda pikk aeg, aga töö on siiski ka eriline," lausus Mägi.

Mägi joonistab plaani ja käib seda tavaliselt ise veel kontrollimas. "Sest üks asi on see, et sa joonistad plaani surnuaias valmis, kõik tundub nii loogiline. Aga hakkad seda Excelisse panema ja sa ei saa aru, kuidas see rida ikkagi jooksis. Ühel hetkel tuled tagasi ja kontrollid kõik uuesti üle," ütles Mägi.

Saaremaa Halduse juhataja Ainer Tiitson ütles, et ajas minnakse tagasi kuni 70 aastat. "Palju oleneb sellest, kui palju on säilinud kalmisturaamatuid. See on erinevatel kalmistutel erinev. Näiteks Valjala kalmistu puhul sisestame aastast 1950," lausus ta.

Ja võib-olla aastate pärast on siis juba jõulupühadel Saaremaa kalmistutel veelgi rohkem küünlaid põlemas. "Kui me otsime näiteks Jaanisid, siis näitab ta ära kõik Jaanid, kes on Saaremaal maetud," ütles Tiitson.