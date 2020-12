Laupäeval sajab paljudes kohtades lund

Öö vastu laupäeva on peamiselt pilves ja sajab lund, Lääne-Eestis ka lörtsi. Puhub põhjatuul 3 kuni 9, Soome lahe ääres põhja- ja kirdetuul 6 kuni 11, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -4, saarte rannikul kuni +2 kraadi.

Ka laupäeva hommikul on mitmel pool oodata lumesadu. Puhub põhjatuul 3 kuni 8, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Temperatuur on sama, mis öösel.

Päeval on pilves ilm ning paljudes kohtades sajab lund, õhtul sajuvõimalus väheneb. Puhub põhjatuul 3 kuni 8, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis, õhtuks tuul raugeb. Soojakraade võib tunda vaid rannikul, mujal on enamasti miinuses.

Pühapäeval sajab lörtsi ja lund, kuid õhtu selgineb.

Uus nädal algab jahedamalt ning sadu on veel lörtsine või lumine. Teisipäevast see muutub, sest lõunakaarest saabub soojemat õhku ja paiguti on oodata vihmasadu. Nädalavahetus on veel jahe, aga siis läheb tasapisi soojemaks ning keskmine temperatuur tõuseb öösel +1 ning päeval +3 kraadini.