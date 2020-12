54 aastat ootamist: Elmo esimesed puhtad ja rõõmsad jõulud

54-aastane Elmo on keskuses elanud neli kuud.

"Need jõulud on olnud kõik mustad ja ... Küll vangimajas üle 18 aasta olnud ja... No mis seal head on rääkida. Pole midagi. Esimesed jõulud on siin puhtad ja rõõmsad minu südamesse ja hingesse," rääkis Elmo.

Elmo ütles, et pärast vanglast vabanemist tarbis ta nii alkoholi kui narkootikume ning kodu tal polnud. Päeval, mil ta otsustas rehabilitatsioonikeskusse tulla, oli ta purjus ning talle pidi järele tulema.

"Mul oli kaks odekolonnipudelit veel. Mul nagu sisemine hääl ütles, et Elmo, kui sa täna ei lähe, siis sa nagunii seda sammu ei tee. Siis ma valasin ühe pudeli tühjaks. Sõitsin siis siia, Järve Selveri juurde ja siis korjati mind auto peale ja toodi siia," lausus ta.

Elmo lubas, et on elus kannapöörde teinud. Keskuse juht Konstantin Vainula ütles, et sõltuvusest on võimalik vabaneda, kui seda tõestit soovitakse.

"Mitte nii palju, kui tahaks aga meil on eeskujud, kes muutsid oma elu, praegu elavad peres, kasvatavad lapsi. Kuigi kui loogiliselt võtta, siis nende elu, nende minevik, kuidas nad elasid, siis seda peret ei pidanud üldse olema. Sest nad olid sõltuvuses. Nad olid narkosõltuvuses ja olid nii põhjas, et..." rääkis Vainula.

Keskuse töötajad aitavad oma eeskuju ja tegevusega ning see mõjub, ütles keskuse tegevjuht. Ka tema ise on olnud 17 aastat vangis. Keskuses on ka tugiisikud ja nõustajad. Pühapäeviti jagavad keskuse töötajad ja elanikud Keskturu juures suppi ning mitmedki supilised on keskusesse tulnud. Elmo ütles, et temagi sooviks päästa kasvõi ühe inimese elu.

"Ma soovin kõigile kõige paremat. Ka kõige pimedamasse kodusse Jumala valgust. Seda kiirt ja rõõmu. Et oleks haigustest vabam ühiskond, et lastel oleks isad ja emad, oleks vähem sõdasid maailmas ja oleks rohkem armastust ja andmisrõõmu oleks," lausus Elmo.