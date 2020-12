Senini on Jaapan piiranud koroonaviiruse pärast sissesõitu enamikust riikidest, nõudes saabujatelt kohustuslikku karantiini. Nüüd kavatseb Tokyo neid nõudeid karmistada.

Jaapanlastest reisijad ja välismaalastest residendid, kes tulevad riikidest, kus on tuvastatud koroonaviiruse uus tüvi, peavad 72 tundi enne lahkumist testi tegema ning uus test tehakse Jaapanis lennujaama jõudes.

Samuti karmistuvad Jaapanisse naasjate karantiininõuded.

Jaapani valitsusele viidates kinnitasid agentuurid Jiji Press ja Kyodo, et uued sammud on ette võetud koroonaviiruse uue tüve ohjeldamiseks. Ekspertide hinnangul on koroonaviiruse uus tüvi esialgsest tüvest 70 protsenti nakkavam.

Viisadega välisriikide kodanikud saavad riiki tulla kahe nädala jooksul pärast viisa taotlemist, kui nad ei ole külastanud Ühendkuningriiki või Lõuna Aafrika Vabariiki, kus uus tüvi on levinud.

Jaapani tervishoiuministeerium teatas reedel, et viiel Ühendkuningriigist saabunud inimesel avastati Jaapanis koroonaviiruse "briti tüvi". Kõik nad paigutati karantiini ning võimud uurivad, kellega neil hiljuti kontakte oli.

Pealinnas Tokyos teatati laupäeval 949 uue koroonajuhtumi avastamisest ööpäeva jooksul, kui riigis tervikuna tuvastatakse päevas päeva enam kui 3000 uut juhtumit.