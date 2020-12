Sillamäe ja Narva-Jõesuu vahel asub salapärane paik, kuhu üks naine hakkas kujundama kohta, kus saaks jalutades jalgu puhata.

Kohalikud tegid koos abilistega platsi korda ja mõne aja pärast hakkasid linnaelanikud sinna tooma mänguasju. Kujudeks kujundatakse ka huvitava kujuga puuroikad.

"Me käime spetsiaalselt ringi ja vaatame, mida metsas ja mere ääres leidub, lootuses, et võibolla saaksime sellest midagi imelist teha. Muuta elavaks asja, mis niisama vedeleb," rääkis muinasjuttude metsatuka eestvedaja Tatjana Mihhailova.

Koht muutus veelgi omanäolisemaks siis, kui naised leidsid mehe, kes oli neile nõus tegema puidust loomi.

"Eks selle koha kohta oleme tagasisidet saanud erinevat. Mõnele ei meeldi, aga mõnele on see väga meele järele. Tavaliselt ei meeldi inimestele mänguasjade üleküllus," rääkis puutöömees Jegor Gorbunov.

Grupile sillamäelastele on muinasjuttude metsatukk saanud kokkusaamispaigaks, kus arutatakse ilmaasju ja peetakse pidu.

Matkarajal sportides sürrealismisugemetega paika sattudes ja sellest sotsiaalmeedias elevust tekitanud pilte jaganud Aet Kiisla tunnistas, et temas tekitas avastatu veidi õõva.

"Ei teadnud ju põhjust, mis siin toimub. See ei ole ju läbinisti rõõmsameelne koht. Kui sa oled üksinda siin sügavas metsas, keset "ei midagi" ja siis on järsku siin kõik need nukud ja värgid. See tekitas natuke kõhedustunnet ka," rääkis Kiisla.

Sillamäe eeskujul on rahvasuu pannud küngaste vahel asuvale kohale hellitusnimeks "Tšudomjae", mis tõlkes tähendab "Imede mägi".