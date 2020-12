Nashville'i plahvatusega seoses on tuvastatud huvipakkuv isik

Nashville'i plahvatusega seoses on tuvastatud uurimisele huvipakkuv isik, teatasid laupäeval uudisteagentuurile Associated Press (AP) USA võimuesindajad.

Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) eriagent Jason Pack täpsustas hiljem, et föderaalagendid ostivad pärast usaldusväärse vihje saamist läbi kahtlusaluse kodu, mis asub Nasville´i äärelinnas Antiochis.

Föderaalagente võis näha kinnistul ringi vaatamas, elumaja ja selle aeda läbi otsimas.

Telekanali CNN informatsiooni kohaselt teatasid juhtunu uurimisega tegelevad ametnikud, et tegemist oli kõige tõenäolisemalt enesetapurünnakuga.

Tennessee osariigi pealinnas plahvatas reedel pomm pärast seda, kui pargitud autoelamust kuulutati, et selles on lõhkekeha.

Lõhkekeha õhiti kell 06:30 hommikul USA aja järgi ajal, mil Ühendriikide lõunaosas asuva linna tänavad olid jõulupühade tõttu tavapäraselt inimtühjad.

Võimsas plahvatuses sai purustusi kuni 20 hoonet.

Politsei reageeris hommikul teadetele tulistamisest ja nägi sündmuskohale jõudes autoelamut.

Sõidukist mängiti ette lindistatud sõnum, milles teatati, et 15 minuti jooksul plahvatab pomm. See andis demineerijatele aega piirkond inimestest tühjaks teha, ütlesid politseiülem John Drake ja pressiesindaja Don Aaron.

Sekundeid plahvatuseni luges ette naise hääl, ütlesid pealtnägijad ühele Tennessee ajalehele.

"Evakueeruge kohe. Siin on pomm. Pomm on sõidukis ja see plahvatab," öeldi sõnumis.

Plahvatus leidis aset maailma suurima telekomifirma AT&T hoone ees ja ettevõtte teatel võis see mõjutada teenuse pakkumist Nashville'i ja selle ümbruskonna klientidele.