Imastu hooldekodus tuvastati koroonakolle

"Seoses töötaja haigestumisega tellisime hooldekodus laustestimise," ütles terviseameti ida regiooni juhataja Marje Muusikus ERR-ile ning tema sõnul olid laupäeval testitud 85 inimesest nelja proovid negatiivsed, ülejäänud 74 testitulemused positiivsed ja seitsme inimese testitulemused ei ole veel teada.

Kuna neli praegu negatiivse testitulemuse andnut olid lähikontaktsed, siis võivad ka nemad hiljem osutuda nakatunuteks, tõdes Muusikus.

Lisaks testiti ka 29 Imastu hooldekodu töötajat, kellest 13 andsid positiivse testitulemuse.

Kuna pühade ajal on hooldekodusse lisatööjõudu raske leida, siis on praegu koha peal kiirabibrigaad, mis teeb triaaži. "See abi kulub väga ära, kuna ka kaks tervishoiutöötajat on haigestunud," märis Muusikus.

Imastu hooldekodu Autor/allikas: Rene Kundla / ERR

Lisaks Lääne-Virumaal asuvale Imastu hooldekodule on koroonakolle veel ka Ida-Virumaal Kohtla-Järve vanuritekodus ning Narva-Jõesuu hooldekodus. Samuti on ka Sillamäe hooldekodus haigestumine sees, kuid seal ei ole veel tuvastatud elanike massilist nakatumist.