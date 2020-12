"Kahju, et harrastusspordil ega laste- ja noortespordil jõulist, poliitikuid ja teadusnõukoda veenda suutvat eestkõnelejat ei ole. Minu jõust ei piisanud. Saatsin isegi tühja kergejõustikuhalli pildi, seletasin, kuidas töötavad jäähall, ujula ja jõusaal; seletasin, et reegleid täites on nakatumine välistatud, kui keegi kuskil rikub, tuleb karistada rikkujaid, mitte kõiki teisi. Keelajaid see ei veennud," kommenteeris õiguskantsler Ülle Madise Facebookis riigikogu liikme Jürgen Ligi seinal postitust tühjast, 28. detsembrist sulgemisele minevast ujulast.

Madise tõdeb, et spordiklubide sulgemise keeld lööb väheseid ja selles ilmselt ongi põhjus, miks need kinni lähevad.

"Selles kriisis tuleb välja, kuidas avalikkus nõustub ebaloogiliste lauskeeldudega, mis ei saagi eesmärke teenida. Veel nukram, et ilmsiks sai seegi, kui vähe ollakse valmis mõistma, et kellelegi on vaimse ja füüsilise tervise hoidmiseks vaja ujulat, kellelegi kirikut, kellelegi klassikalise muusika kontserti. See, et enda jaoks pole miski oluline, ei tähenda, et teistele ka ei saa olla," kommenteeris Madise.

Madise teada analüüse, mis selliste vähese nakkusohuga kohtade laussulgemisi õigustaks, ei ole.

"Kui oleks, siis oleks mul neile juurdepääs," lisas ta. "Otsuste ainsa alusena esitletud faktidest ega uuringutest ei nähtunud, et Tallinnas ja Harjumaal oleks vaja lisapiiranguid."

Jürgen Ligi pööras oma postituses tähelepanu sellele, et maailma terviseorganisatsiooni kinnitusel ei talu koroonaviirus kloorivett ega seepi, samuti on ventilatsioon ujulates hea. Seetõttu ei mõista ta otsust sulgeda näiteks ujulad.

"Valitsusele mugavusotsus, tuhandetele sõltlastele tragöödia. Ja see jutt, et mine jaluta metsas ja võimle mererannas, on sama sisukas, kui soovitada valitsusele või epidemioloogile näiteks töötegemiseks pastakat," tõreles Ligi.

Madise hinnangul vääriks hoopis lähemat uurimist, kuidas pääseb nakkus levima põhiprobleemiks olevates haiglates ja hooldekodudes, mille personal on koolitatud kasutama isikukaitsevahendeid korrektselt.

"Nakkuse levikut tuleb ühiskonnas vaieldamatult piirata. Selleks tuleb aga valida läbimõeldud piirangute komplekt. Sobivad piirangud, millest loogiliselt kasu saab olla, mida enamik inimesi vabatahtlikult ja siiralt täidab, ja mille täitmist kontrollitakse. Ka teadlased ise ju ütlesid, et eelmiste piirangute mõju avaldub aasta lõpuks, enne seda aega otsustati miskipärast meelevaldsed laussulgemised, ja seda kohtades, kus on hea ventilatsioon ja inimesi käib vähe. Õigusriigis olnuks kohane piirangute rikkujad korrale kutsuda, mitte valimatult karistada neid, kes suurima hoolega nakkusohtu vältisid. Koostöötahe võib nõnda kaduda," hoiatab Madise.