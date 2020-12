Tartu eakad kogunevad kuus korda nädalas tervisekõnnile

Enne kõnniringi tuleb lihased soojaks võimelda. Nii koguneb grupp eakaid jalutuskäiguks kuus korda nädalas, juba alates novembri lõpust.

"Mis sa ikka talvel muud koroona ajal teed, ei olegi midagi, ainult kõndida. Kõik muud võimalused on ära kadunud. Toas televiisorit vaadata või ristsõna teha, see tüütab ära ka ju," põhjendab kõnniringis osalemist Jaan.

Jalutuskäike saatev õe eriala tudeng vastab eakate terviseküsimustele, lisaks tuletatakse iga ringi alguses meelde maski olulisust.

Teine jõulumütsiga saatja on hingehoidja, kelle roll on ära kuulata kõik, mis vanuritel südamel.

"Küll jagatakse seda, et on jõulud ja ei julgeta minna peredega kokku saama, et see otsustamise koht, et kas jääda koju või kas kutsuda pere külla või mitte. Ka see on väga hea ise valjult välja rääkida ja kellegagi arutleda, ei pea olema midagi suurt," võtab peamised mured kokku Tartu hingehoiukeskuse hingehoidja Raili Hollo.

"Mõned on siin ikka tuttavaks saanud, kes pidevalt käivad. Mul siin selja taga need kaks härrat ja siis paar prouat seal ka, kes on ikka väga entusiastlikud liikujad. Nii me oleme jäänud," räägib kõnniringis osalev Teet.

"Selles kõnnigrupis kogu aeg räägime, ei peagi tuttav olema. Räägid ühega ja räägid teisega, sellega, kellega kõrvuti kõndima juhtud," selgitab osaleja Joann.

Rajad on ligi kolm kilomeetrit pikad ning igal nädalapäeval liigutakse eri linnaosas. Et marsruut on iga kord natuke erinev, leiab ka 60 aastat Tartus elanud Teet kohti, kuhu veel sattunud polegi.

"Bussiga või autoga või jalgrattaga kah ei tule seda liiklemist niimoodi ette. Nüüd oleme käinud Raadi kõik kohad, Tähtveres, ja, noh, näiteks veel Ilmatsalus," loetleb Teet.

Kõnniringid toimuvad 31. detsembrini.