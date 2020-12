Esmaspäev toob sademeid ja libedad teed

Esmaspäeval sajab nii vihma, lörtsi, jäävihma kui ka lund, sõltuvalt asukohast. Ettevaatust, teed on libedad!

Eelolev öö on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-11, puhanguti 15, saartel ja läänerannikul 9-14, puhanguti 22 m/s ning esineb pinnatuisku. Õhutemperatuur on -2 kuni -6, saarte rannikul kuni +1 kraad.

Hommikul on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Tuul puhub tugevalt kagust 5-11, puhanguti 15, saartel ja läänerannikul 9-14, iiliti 22 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni -6 ja nagu ikka, saarte rannikul taas kuni +1 kraad.

Pärastlõunal hakkab pilvisus lõuna poolt tihenema ja Edela-Eestis sajab lörtsi, saartel ka vihma. Sisemaal sajab lund ja lörtsi ning Kagu-Eestis jäävihma. Puhub kagutuul 7-11, puhanguti 17, saartel ja rannikul 9-15 ja puhanguid on lausa kuni 23 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +3 kraadi ning teed on libedad.

Üldiselt päevad pärast esmaspäeva üksteisest palju ei erine, ainukese erinevusena võib kolmpäeval päike ennast natukeseks ilmutada. Sademed tulevad igal kujul: nii lume, lörtsi kui ka vihmana. Temperatuuri amplituud suur ei ole ja keskmised kõiguvad nulli ümber.