Trump allkirjastas Covid-19 päästepaketi

Trump teatas allkirjastamisest õhtul tehtud avalduses.

Allkirjastatud dokument hõlmab ka 1,4 triljonit dollarit valitsusasutuste rahastamiseks järgmise aasta septembri lõpuni ning teisi kongressi istungjärgu lõpu prioriteete nagu rahapuuduses vaevleva transiidisüsteemide toetamine.

Demokraadid lubavad täiendavat abi, kui presidendiks valitud Joe Biden ametisse asub, vabariiklased aga on äraootaval positsioonil.

Eelmise Covid-19 päästepaketiga ette nähtud töötushüvitised ja muud toetused aegusid nädalavahetusel ning valitsusasutuste rahastus lõppenuks esmaspäeva keskööl.

Päästepaketi ja riigihalduseelarve seadus oli ebaselge veel pühapäeval ning seadusandjad ärgitasid Trumpi tegutsema, nõudes temalt viivitamatult allkirja või vetot.

Trump ei ähvardanud otsesõnu vetostada raskete läbirääkimiste tulemusena sündinud kokkulepet, kuid ei viidanud ka kavatsusele sellele allkiri anda.

Selle asemel sarjas Trump korduvalt eelnõud 600-dollarise ühekordse otsetoetuse eest enamikule ameeriklastest, nõudes selle asemel 2000 dollari eraldamist. President tuli selle nõudmisega välja pärast eelnõu heakskiitmist kongressi mõlemas kojas.

Trumpi viivitamist kritiseerisid teravalt ka mitmed vabariiklased.

Demokraadid oleksid paradoksaalsel kombel toetuse tõstmisega nõus, ent vabariiklased eesotsas senati enamuse liidri Mitch McConnelliga on sellele kategooriliselt vastu.

Parteiülene rühm seadusandjaid kutsus pühapäeval Trumpi üles allkirjastama päästepaketti või panema sellele viivitamatult veto, kirjutas The Hill.

"Kui teie vastuseis Covid-19 päästepaketile takistab teil seda allkirjastamast, siis palun vetostage see viivitamatult. Te olete oma seisukoha selgelt välja öelnud ning kiire tagasilükkamine võimaldab selle pooldajatel tegutseda enne, kui on hilja," on öeldud kongresmenide pöördumises.

"Kunagi varem teie isklikuks, professionaalses või poliitilises elus ei ole teid iseloomustatud tegevusetu inimesena. Praegu ei ole aeg käed rüpes istuda – palun toimige õigesti ning allkirjastage või vetostage see eelnõu."

Pöördumise allkirjastasid 11 senaatorit ja esindajatekoja liiget, teiste seas vabariiklastest senaatorid Susan Collins, Mitt Romney ja Lisa Murkowski ning demokaatidest senaatorid Dick Durbin III ja Joe Manchin.

Seadusandjad ärgitasid presidenti "näitama üles toetust ameerika rahvale, kes vajavad sel raskel ajal hädapärast abi, nagu toit, ulualune, töötuhüvitis ning väikeettevõtluse toetamine".

Trump ise on praegu jõulupuhkusel Floridas Mar-a-Lagos.