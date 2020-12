Võrumaad tabasid ilma tõttu elektrikatkestused

Võrumaal on paks lumi ja tugev tuul põhjustanud arvukalt elektrikatkestusi. Viimastel päevadel on elektrivooluta olnud umbes 1000 majapidamist. Esmaspäeva lõuna ajal ootas voolu tagasitulemist üle 500 tarbija. Elektrilevi kinnitab, et teeb kõik mis võimalik, et rikked saaks peatselt kõrvaldatud.

Pühadeks sadanud lumest ei saanud Võrumaal mitte kõik rõõmu tunda, sest lumesajust tingitud elektrikatkestus tuli üle elada küünlavalgel, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Soojust hoida talvel maamajas on väga raske. On küll ahi, aga ülejäänud süsteemid on seotud elektriga ehk siis põranda soojustused - on vaja elektrisüsteemi, et oleks pump, et see ringi käiks. Need kõik olid meil väljas. Süüa saime teha oma gaasipliidi peal. Muus mõttes oli tegelikult väga külm ja lastega oli raske. Ja muidugi pimedus, sest kell neli on juba pime," rääkis Rõuge valla elanik Aigi Young.

Pikad elektrikatkestused tekkisid mitmete ajaolude kokkulangemisel. Kiiresti muutunud ilmastikuolude tõttu kukkusid puude oksad liinidele tekitades nii järjest uusi voolukatkestusi. Ilma elektrivooluta oli korduvalt suur osa Võrumaast, riketest pääsesid vaid suuremad asulad ja Võru linn.



"Juhtus see, et märg lumi ladestus liinide peale, sellega seoses oksad märja lume all tekitasid lühiseid. Tekitas maaühendusi ja seoses sellega mitmed kespingeliinid kukkusid välja lühisega," märkis OÜ Elektrilevi suurkliendihaldur Ivari Saare.

Elektrilevi sõnul on riketele tehnikaga ligipääs raskendatud pehme pinnase tõttu. Kõigist riketes palutakse siiski jätkuvalt teada anda Elektrilevi rikketelefonil.