Soomes töötanud arst naasis Eestisse ja edendab Türil kogukonnaelu

Neuroloog Maarja Brause kolis Soome kohe pärast Tartu Ülikooli arstiteaduskonna lõpetamist 2016. aastal, et spetsialiseeruda närvisüsteemi haiguste ravile, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tegelikult ma läksin täitsa ex tempore. Ei osanud tollel hetkel soome keelt ega midagi, aga õppisin selle haigla tingimustes kiiresti ära. Ja vaatasin aasta korraga. Ühest aastast sai lõpuks 11 aastat. Nii et lõpetasin seal kuue aastaga neuroloogia residentuuri, sain eriarsti paberid kätte ja töötasin veel osakonnajuhatajana Hämeenlinna keskhaiglas," rääkis Brause.

"Mul sündis seal kaks last. Minu abikaasa on ka eestlane ja siis oligi otsustamise koht, et kus me oma lapsed üles kasvatame ja kuhu me oma elu sätime. Ja kuna ma olen väga suur Eesti patrioot ja ilma Eestita kohe kuidagi ei saa, siis ikkagi sai otsustatud, et tuleme koju tagasi," lisas Brause.

Äsja, pärast kolme aastat lastega kodus olemist, sai Brausest Järvamaa haigla siseosakonna arst, kes tahaks tulevikus töötada erakorralise meditsiini osakonnas. Brause ostis Türi vanima maja ja rajab sinna kogukonnakeskuse.

"Meil on plaanis siia teha selline kogukondlik kohvik, mis tähendab seda, et kohalikud tootjad saavad siin oma tooteid pakkuda. Näiteks kodukokad, kodukondiitrid - kõik saavad oma võimaluse," rääkis ta plaanidest.

Maja ühte tiiba tuleb laste ja täiskasvanute rehabilitatsioonikeskus, kus Maarja Brause hakkab tegema erialast tööd. Brause korraldab Türil ka hoovimüüke ja tõmbas käima liikumise Türi OTT, et kohalikud tootjad saaksid oma kaupa müüa ilma vahendajata.

"Kohe esimesel OTT´il, mis toimus natuke üle aasta tagasi augustikuuus, oli juba üle kümne müüja. Ja tänaseks meil on mõnikord isegi ligi 30 müüjat mõnikord platsil. Kohe võeti väga hästi vastu ja kogu aeg see järjest hoogustus ja suurenes.

Ma ei tea, mulle inimesed lihtsalt nii õudsalt meeldivad, et tahaks nendega koos midagi teha ja neile midagi teha. Endast tagasi anda kogukonnale," ütles ta veel.