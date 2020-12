Narva juhtivad keskerakondlased ütlesid lahti koostööst Yana Toomiga

Keskerakonna Narva piirkonna kuus juhatuse liiget, kelle seas on ka endine kauaaegne linnapea Tarmo Tammiste, ütlesid lahti koostööst piirkonna juhi Yana Toomiga.

Keskerakonna juhatusele saadetud pöördumises avaldavad Tammiste ja veel viis piirkonna juhatuse liiget oma nördimust ja kategoorilist vastuseisu tegevusele, millega üritatakse piirkonna juhatuse nõusolekuta võtta erakonda vastu uusi liikmeid, kirjutas Põhjarannik.

"Niisugune tegevus heidab varju erakonnale ja lõhestab seda, näidates, et mõned erakonna liikmed peavad oma isiklikke ambitsioone kõrgemaks ja on valmis selle nimel astuma täiesti mõistetamatuid samme, mis võivad endaga kaasa tuua tõsiseid tagajärgi kogu erakonna jaoks," on kirjas pöördumises.

Ühtlasi teatavad kuus Narva piirkonna juhatuse liiget, et nad ei pea võimalikuks jätkada koostööd Narva piirkonna juhi Yana Toomi ja Keskerakonna Ida-Virumaa koordinaatori Allen Alletiga.

Pöördumises, millele on peale Tammiste allakirjutanud ka Vitali Iljin, Jana Kirs, Maksim Volkov, Ljudmilla Morina ja Natalja Shibalova paluvad kutsuda Narva piirkonna esindaja järgmisele Keskerakonna juhatuse koosolekule, et selgitada, miks nad olid sunnitud sellise pöördumise tegema.

Novembris Narva linnapea kohalt tagandatud Aleksei Jevgrafov ja linnavolikogu esimehe kohalt tagasi astunud Irina Janovitš ning veel hulk fraktsiooni Kodulinn Narva liikmeid otsustasid astuda Keskerakonda, mis annaks Keskerakonnale taas absoluutse enamuse volikogus. Ühtekokku soovib Keskerakonda astuda 11 Narva volikogu liiget eesotsas ekslinnapea Aleksei Jevgrafoviga, kelle hinnangul kindlustaks valitsuserakonda vastuvõtmine kindla seljataguse ja võimu Narvas.