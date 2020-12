Irja Lutsar: piirangute leevenemine sõltub nakatumiste arvu langusest ja haigla personalikriisi ületamisest

Teadusnõukoda soovitas eelmisel nädalal uusi rangeid piiranguid, muuhulgas suleti spordi- ja treeningsaalid, mis on palju nurinat tekitanud. Näiteks ujulate sulgemist on keeruline põhjendada nakkusohuga. Teadusnõukoja juht, professor Irja Lutsar tunnistas Indrek Kiislerile, et nende meetmete mõte on sundida inimesi rohkem kodus istuma.