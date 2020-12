Aastal 2029 peaks Taani ja Saksamaa vahel valmima tunnel

Põhjamaad ja mandri-Euroopa on kümnendi lõpuks paremini ühendatud, sest liiklusele avatakse Taanist Saksamaale viiv auto- ja rongitunnel.

Fehrmani väina põhjas kulgeva 18 kilomeetri pikkuse tunneli ehitusleping jõustub uue aasta esimesel päeval, teatas tunneliehitusettevõte Feme

rn.

Taanis asuva Rodby ja Saksamaal asuva Puttgardeni vaheline lõik on tuntud ka paljudele eestlastele, parvlaevad ületavad Fehrmani väina 45 minutiga.

Ehituslepingu jõustumine tähendab ka seda, et Taani Rodbyhavni hakatakse ehitama suurt tehast, kus valmistatakse tunneli 89 terasbetoonelementi. Tunnel peaks valmima aastal 2029, mil autod vuravad lahe alt läbi kümne minutiga ning rongid vaid seitsme minutiga.

Uus liiklusühendus, mille ametlik nimi on Fehmarn Belt Fixed Link, pole tunnel selle sõna traditsioonilises tähenduses. Erinevalt La Manche'ist ei ehitata seda merepõhja alla, vaid neli autorida ja kaks rida raudteerööpaid kulgevad merepõhjas selleks otstarbeks paigaldatud betoonkesta sees.

Pea 220 meetri pikkused ja 42 meetrit laiad tunnelielemendid viiakse merele ja uputatakse merepõhja kaevatud kraavi. Paigaldamisele eelneb märkimisväärne merepõhja süvendamine, sest üle 17 kilomeetri pikkuse kraavi sügavus on 16 ja laius pea 90 meetrit.

Kui betoonist tunnelielemendid paigal on, kaetakse need kruusa ja liivaga nii, et merepõhi saavutab osaliselt esialgse taseme. Fotosid 73 miljonit kilo kaaluvatest betoonhiiglastest peab veel ootama, arvatavalt algab elementide tootmine alles aastal 2023 ja nende paigaldamine kuni 40 meetri sügavusele kestab veel järgmised kolm aastat.

Tunneli ehituslahendused pole enneolematud, sest samasuguseid betoontunneleid kasutati ka paarkümmend aastat tagasi valminud Oresundi sillaga ühendatud nelja kilomeetri pikkusel tunnelilõigul. Kuid Fehmarni väina alusest tunnelist saab maailma pikim omataoliste seas.

Ainuüksi betooni valmistamisele kuluvast terasest piisaks ettevõtte sõnul 40 Eiffeli torni ehitamiseks.

Autode kiiruspiiranguks tunnelis on kavandatud 110 kilomeetrit tunnis ning rongidele 200 kilomeetrit tunnis.

Samuti nagu Oresundi silda, rahastatakse ka Fehmarni väina tunnelit teetollidest. Tunneliettevõtte arvutuste kohaselt peaks kokku seitsme miljardi eurone (arvestades aasta 2015 hindu) ehitus end tagasi teenima 36 aastaga.

Lisaks Taani valitsuse tagatud laenudele saadi raha ka Euroopa Liidult, kelle teatel on tunnel üks olulisemaid taristuprojekte regioonis. Lisaks Taani- ja Saksamaa vahelisele ühendusele kiirendab tunnel kauba- ja reisiliiklust Rootsist ning ka Soomest mandri-Euroopasse.

Praegune maanteeühendus Rootsist Hamburgi, mis praegu kulgeb läbi Taani Jüütimaa, lüheneb tänu tunnelile 160 kilomeetri võrra.

Rongisõit Kopenhaagenist Hamburgi kestab praeguse nelja ja poole tunni asemel kaks ja pool tundi, lausus Taani riigi omandis oleva tunneliettevõtte tehniline juht Jens Ole Kaslund.

"Tänapäeval läbivad paljud vahemaa nende linnade vahel lennates, kuid tulevikus tasub sõita rongiga," ennustas Kaslund CNN-ile.

Rongisõidu lühenemine tähendab ka seda, et Stockholmist Hamburgi saab praeguse 10-12 tunni asemel seitsme tunniga.

Mõte tunneliühendusest Taani ja Saksamaa vahel tõusis poliitilistes aruteludes esile vähemal 30 aastat tagasi. Saksa liidukantsler Gerhard Schröder ja Taani peaminister Anders Fogh Rasmussen leppisid projekti põhimõttelises teostamises kokku juba aastal 2005.

Ehituseks vajalik seadusandlus ja keskkonnauuringud võtsid aga mõlemas riigis paarkümmend aastat. Saksa kohus lükkas keskkonnakaitsjate viimased ehitusevastased kaebused ümber selle aasta oktoobris.

Kardetakse, et tunneli kaevamine hävitab väina loodust. Samas on tunneli ehitust põhjendatud just keskkonnakaalutlustega, sest kauba- ja muu liiklus maantee- ja lennutranspordi kaudu asendub keskkonda vähem saastava rongiliiklusega.