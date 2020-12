"Petrinja kesklinna endisel kujul enam ei eksisteeri," teatas rahvusringhääling HRT, mille andmetel on kokkuvarisenud hoonetes veel inimesi lõksus.

"Suurim osa Petrinjast on punane tsoon, mis tähendab, et enamik hooneid pole kasutuskõlblikud," sõnas peaminister Andrej Plenkovic.

Armee on valmis elanikke majutama, samuti antakse abivajajatele peavarju hotellides ja mujal.

Samuti sai tõsiselt kannatada lähedalasuv Sisaki linn.

Tegemist on viimaste aastate ühe kõige tugevama Horvaatiat tabanud maavärinaga, mille tagajärjel varisesid sisse mitmed Petrinja hoonete katused. Väikelinna tänavad olid pärast tõukeid kaetud telliste ja muu prügiga.

"Me toome inimesi autodest välja, me ei tea, kui palju on surnud, kui palju on vigastatuid," ütles meer Darinko Dumbovic kohalikule telekanalile.

Tõuge leidis aset umbes kell 13.30 Eesti aja järgi.

Päästjad ja armee otsivad taga võimalikke rusudesse lõksu jäänud inimesi.

Kohalike elanike sõnul on telefoniühendus linnas katkenud.

Maavärinat oli tunda ka pealinnas Zagrebis, mis asub epitsentrist 50 kilomeetrit põhjas. Paljud hirmunud elanikud tormasid maavärina tõttu tänavatele. Kesklinnas põhjustas maavärin elektrikatkestuse.

Petrinja linna tabas maavärin ka esmaspäeval, mis põhjustas väiksemaid purustusi. Seda maavärinat tunti ka naaberriikides, sealjuures Serbias, Sloveenias ning isegi Austria pealinnas Viinis.

Sloveenia sulges maavärina tagajärjel oma Krškos asuva tuumajaama, mis kuulub osaliselt ka Horvaatiale.

Euroopa Liidu ametnikud lubasid maavärina järel oma abi ja ütlesid, et jälgivad olukorda oma liikmesriigis tähelepanelikult.