30. detsembrist kuni 4. jaanuarini ning 8. ja 9. jaanuaril on inimestel keelatud kodudest lahkuda kella 22.00 ja 5.00 vahel.

Peaminister Krišjanis Karinš ütles pressikonverentsil, et komandanitund kehtestatakse, et vähendada veelgi kontakte inimeste vahel, vahendas BNS.

Läti riigikantselei teatel pole praegu plaanis päevasel ajal inimeste liikumist piirata. Kauplused võivad avatud olla kell 6.00 kuni 21.00, mis tähendab, et kaupluste töötajad saavad tööle tulla ja koju minna ilma et nad uusi liikumispiiranguid rikuks. Samad tööaja piirangud hakkavad kehtima ka toitlustusasutustele, kust on ka edaspidi lubatud vaid toitu kaasa müüa.

Läti valitsus ja eksperdid veel arutavad piirangute detaile. Valitsuskabinet ja kriisinõukogu kogunevad ühisistungile taas kolmapäeval, et täpsustada, kuidas uusi piiranguid rakendatakse ning mis saab koolidest.

ERR-i korrespondent Ragnar Kond ütles "Aktuaalses kaameras", et piirangute eesmärk on üks: sundida piiranguid täitma need, kes seda seni veel ei teinud. Politsei on lubanud kontrolli: trahvima küll otse ei tormata, kuid trahvid on kindlasti võimalikud.

Peaminister Karinši arvutused näitavad, et praegu sureb Lätis keskmiselt koroonasse 17 inimest päevas ja tuhat inimest võitleb haiglas oma tervise ja 50 inimest oma elu eest. Ka noored haigestuvad aina enam.