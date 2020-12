Ilus talveilm on ummistanud suusakeskused ja inimesed kipuvad unustama koroonareegleid. Lõuna-Eesti tuntud suusamäed on harrastajate arvu vähendamiseks pidanud peatama ajutiselt piletimüügi.

Suusakeskuste suurim väljakutse on praeguses olukorras säilitada inimeste sportimisrõõm ning täita samal ajal koroonapiiranguid.

Kuutsemäe suusakeskuse turundusjuht Erlend Aav ütles "Aktuaalsele kaamerale", et tema sellist suusahuviliste tulva ei mäleta.

"Poole Eesti peale on enamus välisspordirajatisi ju üsna piirangutega ja sisesportimine üldse puudub ning see surve (toob inimesed) Lõuna-Eestisse, seda enam, et on väga ilus talv. Lumi on maas. Me ei mäleta sellist huvi ja sellist meeletut soovi tulla nõlvadele suusatama. Ja see on pannud meid üsna erakorralisse olukorda, kus me oleme pidanud piirama enda tegevust klientide jaoks," rääkis Aav.

Suusatajatele tuletati pidevalt meelde kõlarite kaudu kehtivaid koroonapiiranguid. Teenusepakkuja pidi mäenõlvadel piirama sportijate arvu, mis tekitas osas inimestes pahameelt.

Aava sõnul on nad viimased kaks päeva pidanud piletimüügi ajutiselt peatama.

"Meie piletimüük on mõningatel juhtudel peatatud juba viimased kaks päeva ja sellest tulenevalt on meil natuke, või võiks öelda märksa lihtsam hallata kogu seda tegevust. Ja inimeste jaoks muutuda mitte tiheasustatuks, et kõik meie infrastruktuuri erinevad osised saavad ka normaalselt tööd teha," rääkis Aav.