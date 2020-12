Kolmapäeval on taevas selgem, kuid sajust ei pääse

Öö vastu kolmapäeva tuleb pilvine ning sajab lund, lörtsi ja rannikualadel ka vihma. Puhub kagu- ja idatuul 4 kuni 9, puhanguti 14, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Pärast keskööd pöördub tuul lõunasse ja edelasse ning tugevneb Lääne-Eesti rannikualadel puhanguti kuni 22 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi.

Hommik on pilvine ning Lääne- ja Põhja-Eestis sajab lörtsi ja vihma. Kagu-Eestis ja Peipsi ääres on selgimisi ja ilm sajuta. Puhub lõuna- ja edelatuul 5 kuni 10, puhanguti 14, saartel ja läänerannikul 9 kuni 14, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +1, Lääne-Eestis aga soojem, +1 kuni +4 kraadi. Teed on endiselt libedad.

Päeval on näha ka selgemat taevast, vaid ennelõunal sajab mitmel pool lörtsi ja vihma, mis pärastlõunaks harveneb. Puhub valdavalt lõunatuul 4 kuni 9, puhanguti 13, rannikul 8 kuni 13, puhanguti 20 meetrit sekundis, pärastlõunal tuul nõrgeneb. Väljas temperatuur alla nulli ei lange ning jääb nulli ja +5 kraadi vahele.

Aasta viimasel päeval tuul raugeb ning päeval on sadu oodata lume ja lörtsi näol vaid Ida-Eestis ning saartel tibutab vihma. 2021. aasta algab pilviselt ning nõrga lume- ja lörtsisajuga.

Edasi pilvisus hõreneb ning sadu jääb järk-järgult nõrgemaks. Õhutemperatuuri keskmised liiguvad alla nulli, vaid neljapäeval on oodata keskmiselt +1 kraad sooja.