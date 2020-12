Kolmelapseline Viljandimaa pere sai tasuta neljatoalise korteri

Suislepas üsna kitsukeses kahetoalises korteris elavad elukaaslased Tanel ja Sille ning nende kolm last käisid teisipäeval Mustlas kingituseks saadud korterit üle vaatamas.

"See tuli üsnagi ootamatult ja samas oli ehmatav, et appi, mis nüüd saab. Seda kõike oli korraga palju, aga samas seda seedides oli ikkagi rõõm," rääkis pereisa Tanel Tomson.

Tanel lisas, et paljud lastega pered elavad väikeses korteris, kuid kuna nende kolm last aina kasvavad, vajavad nad hädasti suuremat elamist. Kuigi sissekolimiseni läheb veel aega.

"Kindlasti on vaja teha remonti ja see võtab aega vähemalt sügiseni. Et siin asjad niivõrd korda saada, et saaks sisse kolida," ütles Tanel.

Viljandimaa pere uues korteris Mustlas. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR

Korteri endine omanik, õpetaja Aino Kübar määras testamenditäitjaks Viljandi vallavalitsuse, kellel tuli endise Tarvastu valla maadelt leida lapsi armastav noor pere.

Viljandi abivallavanem Irma Väre ütles, et oli ise alguses kahevahel, sest kahtles, kas sobiv pere leitakse. "Aga pean tunnistama, et pere on selline mõnus, tagasihoidlik, keda tuli isegi veenda konkursil osalema," lausus ta.

Neljatoaline korter saab Taneli ja Sille perele olema õdus peatuspaik kuni praegu 9-aastane Isabella, seitsmene Dominic ja kahene Hanna Laurel koolis käivad. Esimesel võimalusel kolitakse maamajja, mis osteti kolm aastat tagasi, kuid mille kordategemiseks võib kuluda veel aastaid.