Oleviste heategevusüritus jäi ära, kuid abivajajad said ikkagi pakid kätte

Tänu koguduse liikmete ettenägelikkusele ja kiirele reageerimisele ei tulnud abivajajatel pettuda – kiriku juures õues jagati välja 340 abipakki, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Igal aastal enne aastavahetust ja vabariigi aastapäeval jagatakse abipakke Oleviste kirikus ja toimub kontsert. Tänavu jäeti nii kontsert kui avalik abijagamine viiruse tõttu ära. Enamus abivajajaid aga ei logele sotsiaalmeedias ega jälgi alaliselt meediat. Ennelõunal kogunesid Oleviste juurde inimesed, harjumusest.

"Me ju andsime teada, et me ei saa kahjuks üritust teha. Et inimesed, ärge tulge! Aga me arvasime, et meie iga-aastased sõbrad, kes on 20 aastat harjunud siin käima, ikkagi tulevad. Me valmistasime 200 pakki. Ja nagu niuhti need 200 pakki ka ära läksid, nii et paljud küsisid, kas täna ei laulda," rääkis Avatud Lootuse fondi juhatuse liige Liis Borissenko.

Kokku oli abivajajatele kogutud üle 800 kingitusepaki. Pooled neist tulid eraisikutelt, kes otseselt Oleviste kogudusega seotud pole. Suurem osa pakkidest jagati välja Tallinna linnale kuuluvas Männiku varjupaigas.

Oleviste koguduse liikmed esitasid osakese ärajäänud kontserdist "Aktuaalse kaamera" vaatajatele.