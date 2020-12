Tartumaal sulgevad uuest aastast ukse viimased kaks velskripunkti

Tõrvandis üle viiekümne aasta velskrina töötanud Aivi Rähnil oli kolmapäeval viimane tööpäev. Muud varianti tal tegelikult polegi, sest seni Tõrvandis käinud perearst läheb pensionile ja tema nimistu üle võttev arst ei näe vajadust Tartust väljaspoolseks vastuvõtupunktiks.

"Tema leidis et tal ei ole filiaali vaja, et ta võtab nad vastu Tartus, ja lubas hakata tegema koduvisiite kui vaja. Kuna perearstipunkt suletakse, siis ma otsustasin et lähen pensionile, tähendab, ta ei olegi perearstipunkt vaid tervisepunkt olnud. No velsker on veneaja igand, nagu öeldakse," rääkis Rähni.

Kui perearst käis Tõrvandis kord nädalas, siis igapäevast esmaabi pakkus ikkagi velsker ehk tänapäevamõistes pereõde. Ühes päevas käis õe juurest läbi viisteist kuni kolmkümmend inimest, kes nüüd peavad tervisemurede korral minema 10 kilomeetrit kaugemale, Tartusse.

Kohapealse arstiabiga harjunud kohalikud olid tänaseks kogunud ligi 70 allkirja, et Tõrvandi punkt kinni ei läheks. Et sama perearsti alla kuulus ka Luunja velskripunkt, ootab seda sama saatus.

Luunja vallavanema Tõnu Muru sõnul käivad mitteametlikud läbirääkimised perearsti leidmiseks. "Aga kokkuleppeid ei ole olemas ja juhul kui perearstiteenust ei ole, eks siis peab vald need kitsaskohad lahendama, ravimid ja transpordid vanuritele, mida praegu läbi perearsti ja pereõe lahendati."

Ligi 600 elanikuga Luunja alevikus on viimastel aastatel uksed sulgenud ka apteek ja postkontor.