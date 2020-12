Aasta viimane päev tuleb pilvine

Ööl vastu neljapäeva on pilves selgimistega ilm, mistõttu on ka täiskuud näha. Mitmel pool sajab vihma, lörtsi ja lund ning esineb jäiteohtu. Tuul puhub lõunakaarest 4 kuni 9 meetrit sekundis ja öö hakul rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi.

Neljapäeva hommik tuleb pilvine. Mandril sajab siin-seal lörtsi ja vihma, saartel on ilm sajuta. Tuul on rahunenud ja puhub lõunakaarest 2 kuni 8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 0 kuni +2 kraadi.

Kuigi neljapäeva päev on juba pilves selgmistega, siis sellegipoolest sajab mitmel pool vihma, lörtsi ja lund, kuid pärastlõunal sadu hõreneb. Puhub lõunakaare tuul 1-8 meetrit sekundis ning temperatuurid jäävad 0 ja +3 kraadi vahele.

Uus aasta algab küll pilviselt, aga suuremat sadu oodata ei ole, vaid laupäeval võib vähest lörtsi ja lund sadada.