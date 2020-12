Tallinna loomaaed rajab Kagu-Aasia troopilise vihmametsa väljapaneku

Osa elukatest toimetavad uus siseväljapanekus ka taimestiku varjus vabalt.

Uues väljapanekus leiavad kodu sellised loomad nagu loomaaia ainus Kagu-Aasiast pärit imetaja kalakass, kelle loomulik elupaik on džungel.

Kolme aasta pärast elab ta juba vihmametsa või pilvemetsa ekspositsioonihoones koos teiste Kagu-Aasia haruldaste elukatega.

"Nagu näiteks lendkoer, kes on üks suurimaid nahkhiirlasi. Siis binturongid - väga vahvad loomad, keda kutsutakse kassikaruks. Nad näevad välja kaslaste moodi ja liiguvad nagu karud - panevad oma käpad niimoodi," kirjeldas Tallinna loomaaia loodushariduse spetsialist Darja Zubareva.

Linnud ja sisalikud on pilvemetsas vabakäigul ehk mitte klaasseinaga puuris. Pärast külastust võib keerata koti tagurpidi veendumaks, et mõni sisalik pole sinna apla linnu eest peitu pugenud.

"Oma koti raputamine on alati hea idee - eriti siis, kui käite loomaaias. Aga me arvame, et loomadel on ellujäämise instinkt ja loodetavasti nad ei poe kellegi tasku," ütles Zubareva.

Pilvemetsaks kutsutakse väljapanekut, sest seal saab näha liike, kes elutsevad mägedes pilvepiiril. Projekt maksab viis miljonit eurot, millest pool tuleb Euroopa Regionaalarengu fondi pereturismi meetmest.

Ehitus algab uuel aastal ja väljapanek avaneb külastajatele 2023. aasta kevadel.