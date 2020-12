Galerii: tavalisest tagasihoidlikum aastavahetus maakera kuklapoolel

Nagu paljudes teisteski maailma riikides, tuli Sydney elanikel järgida koroonaviirusest tingitud piiranguid, kirjutab news.com.au. Kuigi traditsiooniline ilutulestik toimus, keelati inimestel seda sadamasse jälgima koguneda.

"Me ei taha tekitada mingeid superlevitusüritusi uusaastal," ütles New South Walesi osariigi kuberner Gladys Berejiklian. Seetõttu jälgisid paljud kohalikud tulevärki kodus televiisorist, kuna keelatud on enam kui viie inimese kogunemised.

Vaiksem aastavahetus Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas

Uus-Meremaa suurim linn Auckland tervitas 2021. aastat ilutulestikuga linna ärikeskuse Sky Towerist. BBC teatel toimusid seal pidustused traditsioonilisel moel.

VIDEO: New Zealand's largest city #Auckland waves goodbye to 2020 with a New Year's Eve fireworks display at the iconic Sky Tower at its central business district #HappyNewYear #HappyNewYear2021 pic.twitter.com/NMO1GMkgr5 — AFP News Agency (@AFP) December 31, 2020

Hiinas Pekingis jäeti ära traditsiooniline uusaasta valgus-show ning pidustustega on koomale tõmmatud ka mujal riigis. Jaapanis tühistati traditsiooniline uusaastasündmus, kus keiser Naruhito ja teised keiserliku perekonna liikmed rahvast tervitavad. Indias on Delhis ja mitmes teiseski suurlinnas kehtestatud öine liikumiskeeld ja muud piirangud, et rahvakogunemisi vältida.