"Aktuaalne kaamera" Tartus, Narvas, Saaremaal vaatas tagasi aastale 2020

Tartu korrespondent Ode Maria Punamäe tõdes raekoja platsi uisuväljakul liueldes, et lõppev aasta on ka Tartule keeruline olnud. Linna aastavahetuse ilutulestik jäeti ära, samuti ametlik meelelahutusprogramm. Aasta helgemate sündmustena tõi Punamäe esile sellesama liuvälja, samuti rehvihunnikute kadumise Raadilt. Tartu tänavune aasta tegu oli aga suvine Rally Estonia.

Narvas jäetakse seekord ka ametlik ilutulestik pidamata, kuid piirilinna elanikud end sellest heidutada ei lase.

Narvas elavad väga seadusekuulekad inimesed, edastas ERR-i Narva korrespondent Jüri Nikolajev, kes on aga üsna veendunud, et vaatamata ametnike korraldustele särab Narva taevas aastavahetusel kui pühademuna ja ametliku ilutulestiku puudumist ei pane keegi tähelegi.

"Narvakad peavad end küll tõsiusklikeks inimesteks, kuid ürgsed kombed tahavad väljaelamist ja seepärast lastakse igal aastavahetusel Narva kortermajade hoovidest taevasse tonnide kaupa ilutulestikku. Ikka selleks, et sillad põletada ja jätta lahkuvasse aastasse need vastikud kogemused, mida me uuel aastal kindlasti näha ei tahaks," tutvustas Nikolajev kohalikke kombeid.

Ebameeldiva kogemuse näiteks tõi ta kogemuse terekätt mitte ulatada, nägu katta ja tülpimuseni kodus istuda. "Või kogemus muutuda maailmale avatud piirilinnast Euroopa Liidu tupiklinnaks, või jällegi kogemus elada linnas, kust kohalik võim ühtäkki lahkub ja jätab elanikud poolteiseks kuuks, kõige raskemal ajal, omapäi koroonaga võitlema."

Nikolajevi sõnul tuleks aga uude aastasse kindlasti kaasa võtta Narva arstide südikus koroonaga võitlemisel, inimeste lootus õiglasele üleminekule, Narva kuulsad arhitektuuripreemiad, linnuse rekonstrueerimine ja Sisekaitseakadeemia kolledži ehitus. Samuti turismirekordid, nimelt käis sel suvel Ida-Virumaal enneolematu arv turiste.

"Ja loomulikult peaks uude aastasse võtma selle väga inimliku ootuse, et uus aasta on kindlasti parem, kui eelmine. Nii et, kadugu vana ja tulgu uus ja toredam!"

ERR-i Saaremaa korrespondent Margus Muld nentis, et küllap kirjutatakse 2020. aasta saarel ajalukku tunduvalt rasvasemalt kui mõni varasem aasta, nii nagu mujalgi maailmas.

"Sai ju Eesti kevadine koroonapuhang alguse just siit Saaremaalt. Meil oli raske, meil oli keeruline. Saar oli lukus, haiglas olid keerulised ajad ja meil kõigil oli tegelikult keeruline periood. Aga meid aitas ka teie, mandri inimeste tugi sellel ajal. Suur tänu teile takkajärgi selle eest!" Ent samas küsis Muld mandriinimestelt, miks osa neist praegusel taaskord keerulisel ajal Saaremaal käies kauplustes ilma maskita on.

Lõppev aasta pakkus aga Saaremaale ka helgemaid päevi, muu hulgas täitusid mitmed Saaremaa ja saarlaste unistused. "Saarlased käisid ära Saaremaa merispordiseltsi lipu all seilava Admiral Bellingshauseniga ära Antarktikas. Saarlased said lõpuks endale oma märgi - Ö märgi. Ja aasta lõpus täitus ka see unistus, et Kuressaare ja Tallinna vahel lendab nüüd läbi aegade suurim lennuk," loetles Muld.

"Et meil oleks ka täituvaid unistusi järgmisel aastal, selleks tahaks soovida nii siiapoole merd kui ka sinnapoole merd kõigile ühe soovi: jäägem negatiivseteks - viiruse suhtes!"