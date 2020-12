Uue aasta esimesel päeval liigub üle Eesti väike kõrgrõhuhari ja ilm on suurema sajuta, aga sisemaal tekib laialdaselt udu. Eesti lääneservas võib siiski kohati veidi vihma või märgi helbeid alla tulla.

Reedel tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur langeb 0°C ümbrusse ning teedel on libeduseoht suur, meremõjuga rannikul on veel turvaliselt veidi üle 0°C, edastab ilmateenistus.

Uue aasta esimese päeva õhtul aga läheneb Ukraina kohalt uus osatsüklon ja Kagu-Eestisse jõuab lumesadu.

Laupäeval liigub osatsüklon Peipsi taha ja päeval edasi põhja poole. Ida-Eestis sajab lund ja lörtsi, lääne pool on sajuhooge üksikuid ja harva. Tuul on lääne pool nõrk, ida pool tugevneb põhjakaare tuul, Virumaa rannikul võib olla puhanguid 14 m/s.

Õhutemperatuur on ööpäeva jooksul 0..-3, rannikul kuni +2°C.

Pühapäeval madalrõhkkonna mõju väheneb. Öösel sajab eelkõige põhjapoolsetes maakondades kerget lund, saartel ja looderannikul võib ka veidi lörtsi ja vihma tulla. Päev on juba enamasti sajuta.

Tuul puhub läänekaarest ja on enamasti nõrk, vaid Soome lahe ääres on veidi tugevam. Õhutemperatuur on ööpäeva jooksul 0..-4, Lääne-Eesti rannikul veidi üle 0°C.