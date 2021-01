Soome president tänas inimesi viirusega toimetulemise eest

Soome president Sauli Niinistö tänas oma uusaastatervituses inimesi, et Soome on koroonaviirusega toime tulnud paljudest teistest riikidest paremini.

Niinistö sõnul kuulub eriline tänu neile, kelle töö on hoolitseda teiste tervise eest, aga see on siiski kõigi ühine saavutus. Ta lisas, et õnnestumine sõltub ka edaspidi igaühest, sest katsumus ei ole läbi ja väsimusele vaatamata tuleb ka edaspidi vastu pidada. Ühine tulevik sõltub igaühest ja ka vastutus on ühine, rõhutas Soome president.

"Jagatud raske kogemus toob eriti esile, kui sõltuvad me üksteisest oleme. Loodetavasti seisab see meil kaua meeles," ütles Soome president.

Ta lisas, et pandeemia on kõiki muutnud, aga muutusi on ka teisi: kliimamuutused toimuvad kiiremini kui kardetud, rahvusvahelises poliitikas muutuvad jõujooned, rahamaailmas on miljonite asemel juttu miljarditest, uued tehnoloogiad murravad jõuliselt peale.

"Uuega silmitsi seismine pakub võimalust teha asju paremini ja targemini kui enne. Uus võib tunduda ka hirmutav, aga palju ohtlikum on siiski kinni hoida sellest vanast, mis enam tagasi ei tule," rääkis president Sauli Niinistö oma uusaastatervituses.