Iisrael kinnitab, et on COVID-19 vastu vaktsineerinud miljon inimest ehk üle kümnendiku elanikkonnast, mis on seni maailma kiireim vaktsineerimistempo.

Peaminister Benjamin Netanyahu oli juures, kui miljones iisraellane araabia elanikkonnaga Umm al-Fahmi linnas vaktsineeriti. Netanyahu sõnul oli see suure elevuse hetk.

Araablased moodustavad umbes 20 protsenti Iisraeli elanikest ja nende kaasamine vaktsineerimiskampaaniasse on olnud aeglasem. Nad on Iisraeli kodanikud ja neil on õigus valimistel hääletada, kuid diskrimineerimise tõttu elamumajanduses ja muudes valdkondades on nad võimude suhtes umbusklikud.

Netanyahu kinnitas, et peab Iisraeli araabia elanikkonna kiiret vaktsineerimist oluliseks, et säästa nende elusid. Sama sõnumi andis ta vana-aasta viimasel päeval ka teises araablaste linnas Tiras.

Võrgupõhine teadusandmete vahendaja Our World in Data näitab, et Iisrael on vaktsineerimise kiiruselt elanikkonna suurust arvestades maailmas juhtkohal.

Iisraelis kehtivad juba kolmandad lukkupanekumeetmed ning alates pandeemia algusest on seal tuvastatud üle 426 000 koroonaviirusesse nakatumise ja 3338 inimest on selle tagajärjel surnud.