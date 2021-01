Kokku on maalihkepiirkonnast leitud kaks hukkunut. Kaheksa inimest on veel kadunud, kirjutab Aftonbladet.

Reedel leiti üks hukkunud inimene.

Päästjad jätkasid laupäeval juba neljandat päeva maalihke võimalike ohvrite otsinguid.

Ööl vastu laupäeva leidis aset veel üks, väiksem maalihe.

Ametnike sõnul on Oslo lähedal Gjerdrumis kolmapäeva hommikul aset leidnud maalihe Norras enam kui 100 aasta suurim. Maalihkeala on 300 meetrit lai ja 700 meetrit pikk.

"Kasutame esmalt seda liikumisteed, mille oleme juba valmis saanud. Seejärel laiendame otsingupiirkonda oma arvestuste ja selle kohaselt, mis otsingute käigus ilmneb, selgitas ajalehele politsei esindaja Gisle Sveen.

Otsingud lõpetati reedel kella 17 paiku kohaliku aja järgi, sest nende jätkamist pimedas peeti liiga ohtlikuks.

Operatsioonis kannatanutele arstiabi osutamise eest vastutav Björn Nuland usub, et võimalik kedagi elusana leida on veel olemas, kuid võimalused kogu aeg vähenevad. "Me püüame päästa inimesi seni, kuni lootust enam ei ole," lausus ta.

Piirkonnast on evakueeritud sadu inimesi, kuid evakueerimist vajavaid arvatakse olevat üle tuhande. Vähemalt 10 inimest on lihkes viga saanuid, neist üks raskelt.