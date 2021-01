Koroonakriis elavdas Võrumaal väikeettevõtlust

Võrus on eelmise aasta lõpus avanud ukse mitmed uued poed ja kohvikud. Haanimehe Puud omanik Andres Saare ütles, et just koroonakriis on pakkunud talle võimalusi mida varem tema jaoks ei olnud.

"Koroona avas minu jaoks ukse, saadavale tuli selline äripind, mis koroona aeg niisama või ilma koroonata ei oleks tulnud kunagi saadavale," lausus Saare.

Kagu-Eesti ettevõtlusvaldkonna nõustaja Kuldar Leis leidis, et maapiirkonnas elavad inimesed ei ole ka varem saanud loota vaid välisele abile, vaid rohkem ikka iseenda töökusele.

"See on niimoodi olnud, et kui on kriis, siis lööb korraks hästi halvaks. Aga siis need, kes on ise kriisis kannatada saanud – nad on koondamise saanud või mis iganes –, väga paljud loovad ise oma ettevõtted. Selles maapiirkonnas, nii nagu meil siin on, on see väga suur pluss, et inimesed ei jää koju nukrutsema, vaid hakkavad iseendale tööd pakkuma, ja loodame, et tulevikus ka teistele," rääkis Leis.

Karamelli kohviku juhata Kristina Noorsalu leidis kriisi ajal soodsa võimaluse, et oma ettevõtet laiendada.

"Tegelikult on see unistus olnud väga pikalt olnud, et Võru linna sellise armsa kohakese teha. Kuidagi ei mõelnud nende koroonapiirangute peale eriti, pigem oligi see, et nägime, et lõpuks ometi on sellised ruumid, mis on väga hea asukohaga ja kohe hakkas nii öelda film jooksma. Kohe, kui sisse astusime, nägime, oh, see on see koht ja saigi tehtud. Mõtlesime, et kui asja südame ja hingega teeme, et küll need inimesed meieni selle tee leiavad," lausus Noorsalu.