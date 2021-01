Terviseamet juhib tähelepanu, et Ida-Virumaal ja Harjumaal ei ole 17. jaanuarini lubatud kontaktkoolitused, see tähendab, et ka asutusesisesed täienduskoolitused tuleb teha näiteks virtuaalselt arvuti teel.



"Arvestada tuleb sellega, et pühade ajal oli inimeste läbikäimine lähedastega niigi suurem ja inimeste kogunemisel koolitusele ühte ruumi kokku on oht, et üks nakatunu tekitab uue kolde. Seda enam, et koolitused kestavad tavaliselt kauem kui veerand tundi," sõnas terviseameti ida regiooni juhataja Marje Muusikus.

"Ega piirangud pole ju kehtestatud niisama, vaid eesmärk on saada viiruse levik kontrolli alla. Praegu kehtivad lisapiirangud Ida-Virumaal ja Harjumaal 17. jaanuarini ning sel ajal tuleb koolitusteks leida teisi lahendusi, näiteks teha seda arvuti teel virtuaalselt," lisas Muusikus.

Kriisitelefonil 1247 vastati, et selliste koolituste korraldamiste kohta on neile infot tulnud ja sellistel puhkudel tuleb nendest teavitada terviseametit.

Väljavõte valitsuse korraldusest: "Alates 28. detsembrist 2020. a kuni 17. jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud) ei ole Harju ja Ida-Viru maakonnas lubatud noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe siseruumides. Välistingimustes on noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud, kui on tagatud osalejate arv rühmas kuni 10 inimest, ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega. Piirangut ei kohaldata riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning puudega isikute tegevustele".