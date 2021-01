Häirekeskus sai laupäeva hommikul kella 9.15 ajal teate, et mööduja avastas Pärnumaal Seljametsa külas Paikuse-Tammuru tee 4. kilomeetril vastu puud sõitnud auto. Sõiduki lähistelt leiti kohaliku elaniku, 35-aastase mehe surnukeha.

Sündmuskohal töötanud patrullpolitseinik Tea Talupoeg ütles, et avarii tagajärjel oli sõiduauto Mitsubishi Galant täielikult deformeerunud. Tõenäoliselt juhtus õnnetus juba öösel.

"Õnnetuspaiga olustik ja muud jäljed annavad põhjust järeldada, et esialgsetel andmetel kaldus sõiduk sirgel teelõigul vastassuunavööndisse teepervele, kus paiskus vastu üht puud nõnda, et kokkupõrke tagajärjel rebenes autolt selle esiosa. Edasi põrkas masin juba vastu järgmist puud, mille järel paiskus juht sõidukist välja, saades surmavaid vigastusi," selgitas politseinik.

Talupoeg lisas, et teadaolevalt viibis juht autos üksi ning ei olnud turvavööga nõuetekohaselt kinnitatud.

"Varasemast on politseil olnud sama mehega tema riskikäitumise tõttu kokkupuuteid, kuid kas ja millised tegurid kogumis antud õnnetuseni viisid, seda selgitab uurimine. Olgugi, et autojuhil on juhtimisõigus ja rehvid vastasid nõuetele, oli sõidukiirus tõenäoliselt selline, millega juht ei suutnud enam masinat kontrollida. Juhi kainus ja muud üksikasjad selgitatakse täiendavas ekspertiisis," märkis patrullpolitseinik.

"Kui talvised teeolud on head ja libedusohtu sõiduteel ei tajuta, piisab siiski väiksest kõrvalekaldest teepervele, kus lahtine lumi või lumevaalud võivad ootamatult juhitavust mõjutada. Suuremal kiirusel sõites on suurem oht õnnetuseks, ka suurem risk traagilisemateks tagajärgedeks. Nii tuleks alati valida oludele vastav ohutu sõidukiirus," tõdes Talupoeg.

Lääne-Virumaal hukkus sõidukite kokkupõrkes naine

Pärast kella 14 sai häirekeskus automaatse hädaabikõne mikrobussist Ford, et masin sattus avariisse. Peagi laekus veel mitu telefonikõnet pealtnägijatelt, kes kirjeldasid, et Viru-Nigula vallas Tallinna-Narva maanteel sattusid avariisse kaks sõidukit.

"Automaatsüsteemi poolt tehtud väljakutse järel ühendus kõne autosalongi. Nii sai päästekorraldaja juhiga suheldes kohe lisainfo, et Ford oli sattunud kokkupõrkesse sõiduautoga Fiat. Et kahes sõidukis oli kokku üksjagu inimesi ning nende seas ka lapsed, teati sündmuskohale kohe välja saata ka mitu politseipatrulli, kiirabibrigaadi ja päästemeeskonda," kirjeldas Rakvere välijuht Tanel Liiv.

Mikrobussis oli kuus inimest, neist neli lapsed. Nemad tõsisemalt viga ei saanud, kuid viidi igaks juhuks täiendavaks tervisekontrolliks haiglasse.

Sõiduautos Fiat oli vaid juht. Fiati juhtinud 71-aastane naine oli avariis saanud sedavõrd raskeid vigastusi, et meedikutel ei õnnestunud enam tema elu päästa.

"Esiti teame, et sõiduautot Fiat juhtinud naine kaldus seni teadmata põhjusel vastassuunavööndisse, kus põrkas kokku vastu tulnud mikrobussiga. Millised asjaolud nii traagilise tagajärjeni võisid viia, sellele peab vastuse andma uurimine," ütles politsei välijuht.

Uus aasta on liikluses alanud traagiliselt, tuues loetud päevadega kaasa kaks surmaga lõppenud rasket avariid. "Politsei palub, et igaüks oleks liikluses toimuva suhtes tähelepanelik ning keskenduks rooli taga olles üksnes sõiduki juhtimisele. Ka ei tohiks ilma- ja teeolusid alahinnata. Hoidke pilk teel, käed roolil ning tõstke jalg gaasipedaalilt ning sõitke pigem aeglasemalt, et ohutult ja tervelt soovitud sihtpunkti jõuda," ütles Liiv.