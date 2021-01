Ida-Virumaa noortekeskused otsivad lahendusi, kuidas korraldada noorsootööd ajal, mil see on siseruumides keelatud ning ilmaolude tõttu kaua õues olla ei saa.

Noorsootöötajad on täheldanud, et noored vajavad kohtumisi, kaugsuhtlemine ei aita. Nii mõnelgi noorel on tekkinud piirangute tõttu depressioon. Rene Kundla