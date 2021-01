Ida-Viru noortekeskused otsivad lahendusi piirangute ajal noorsootöö korraldamiseks

Ida-Virumaal otsivad noortekeskused lahendusi, kuidas korraldada noorsootööd ajal, kui see on siseruumides keelatud ning ilmastikutingumused väga kaua õues viibimist ei soosi.

Sillamäe noortekeskuse ESN noored jagasid vastvalminud Sillamäe rannapromenaadil laupäeval kõndijatele kommi. See on üks võimalustest, kuidas noori püütakse rakendada. Samuti on käimas videokonkurss "Tervita oma linna", vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sillamäe noorsootöötajad on pannud tähele, et koroonaaja piirangud põhjustavad noortel aina rohkem depressiooni.

"Nendel on vaja abi. Palju on probleeme ka distantsõppega ja neil on vaja selles tuge. Me teeme kõik võimaliku, et neid aidata," ütles ESN-i töötaja Vera Jegorova.

Jõhvi avatud noortekeskuse juhataja Janika Juuse tõdes, et noortega võib küll teha virtuaalselt tööd, kuid on tunda, kuidas noored vajavad vahetut suhtlust.

"Praegu me kahjuks teeme tööd läbi sotsiaalmeedia, läbi interneti, läbi telefoni. Vahepeal osade noortega, kes tõesti tahavad meiega kokku saada, saame õues kokku, aga kaks-kolm inimest maksimum ja kanname maske. Just suhtlemisvajadus on täitmata, näost näkku suhtlus, mitte läbi arvutiekraani," ütles Juuse.

Noorsootöötajate hinnangul on Ida-Virumaa noored oma käitumises muutunud aina vastutustundlikumaks.

"Alguses võttis harjumine aega. Kui linnapildis vaatasime, siis just maski kandmine oli see, mis noorte seas lohises. Aga praegu, nii palju kui mina satun suurematesse kaubanduskeskustesse, on hea meel näha, et noortel on maskid ees, nad teavad 2+2 reeglit ja ei käida enam suurtes kampades. Jah, erandeid on muidugi alati, aga minu silme läbi on olukord paremaks muutunud ja nad on väga teadlikud," rääkis Juuse.

Kokku on Ida-Virumaal seitsme- kuni 26-aastaseid noori üle 23 000.