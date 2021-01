Pühapäeva öö on pilvine. Mandril sajab mitmel pool lund ja lörtsi, tihedam sadu on Põhja-Eestis. Saartel on sajuhooge harvem ning rannikul tuleb sekka ka vihma. Läänekaare tuul puhub 4 kuni 8, saartel ja rannikul kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -3, Lääne-Eesti rannikualadel kuni +2 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul kohati pilvisus vaikselt hõreneb, kuid mitmel pool sajab siiski lund ja lörtsi, rannikul paiguti ka vähest vihma. Tuul püsib läänekaarest 3 kuni 8, mere ligidal kuni 12 meetrit sekundis. Temperatuur püsib valdavalt 0 kuni -2 kraadi juures.

Päeval on pilvisus juba mitmel pool hõredam ning lund ja lörtsi sajab kohati. Saarte rannikul püsib veel vihmavõimalus, kuid pärastlõunal saju tõenäosus väheneb. Tuul valitseb ikka läänekaarest 3 kuni 8, saartel ja rannikul kuni 12 meetrit sekundis. Õhtu poole tuul nõrgeneb ning pöördub alates saartest põhja. Temperatuur oluliselt ei muutu, kõikudes -2 kraadist ida pool +2 kraadini lääne pool. Teed on kohati libedad.

Esmaspäeval saab ka põhjarannik rohkem lund ning kõikjal on pilvede vahel ka selginemisi. Teisipäev tuleb peamiselt sajuta ja on ka võimalik rohkem päikest näha. Kolmapäevast läheb taevas jälle pilvisemaks ja enamasti sajab kerget lund.

Keskmine temperatuur püsib miinuspoolel ning võib öösiti kohati kuni -10 kraadini langeda.