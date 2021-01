Reinsalu: alanud aastas suhetes Venemaaga pööret ei tule ja see on hea

Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) ütles Kuku raadio saates "Välismääraja", et alanud aastal Eesti suhetes Venemaaga pööret ei tule ning see on hea. Ettearvamatuse foon suhetes idanaabriga on aga Reinsalu sõnul tõsusuteel.

"Kui küsida, kas meie suhetes on mingit pööret näha sellel aastal, siis vastus on eitav ja see, ma arvan, et on positiivne, mitte negatiivne," ütles Reinsalu saates.

Samuti säilib Reinsalu sõnul Eesti valitsuse vaade, et suhteid Venemaaga ei vaadelda eraldi rahvusvaheliste suhete laiemast kontekstist.

"Ja kolmandaks, ma usun, et Venemaaga suhetes võib kindlasti ettearvamatuse foon kasvada. Ja me teame, et ka Venemaal on poliitilise legitiimsuse leidmise teed ka erinevate aktsioonide puhul rahvusvaheliselt, olnud üks töövõte,"lausus Reinsalu.

Reinsalu viitas, et Venemaal on sel aastal ees Duuma valimised, kus viimaste küsitluste järgi on oodata tõsist konkurentsi võimuerakonna Ühtne Venemaa ja teiste parteide vahel. "See ei tähenda, et see seda orkesteeritud poliitilist võimuloogikat kuidagi ohustaks mehhaaniliselt, aga see on märk sellest, et võimul on legitiimsusprobleem. Seda kindlasti me peame tähelepanelikult silmas pidama," rääkis Reinsalu.