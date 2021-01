Hololei: reisimisvõimalusi saab alanud aastal olema palju vähem

Alanud aasta esimesed kuud, mis on ka tavapärasel aastal majandustegevuse mõttes kõige vaiksemad, saavad lennufirmadele tänavu olema hästi keerulised, nentis Hololei.

"See aasta saab olema eriti vaikne, aga on lootus, et teisest kvartalist hakkavad asjad parenema, kui vaktsiin laialdasemalt massidesse jõuab. Ma usun, et see toob endaga kaasa positiivsema pöörde. Aga kindlasti saab olema äärmiselt raske aasta. Tõenäoliselt on lennufirmasid, kes aastat ei näe," lausus Hololei.

Lennufirmade kadumine tähendab ühtlasi, et reisivõimalusi ja -valikuid jääb vähemaks võrreldes sellega, millega me harjunud oleme, märkis ta.

"Põhiline on see, et see trend hakkaks ümber pöörama ennast ja rohkem inimesi jälle liikuma ja lendama saaks. Eks see saab olema seotud sellega, kui kiiresti vaktsiin inimesteni jõuab, ja sellega, milline on vaktsiini efektiivsus. Mida rohkem inimesi on vaktsineeritud, seda kiiremini taastub ka normaalne elu," lausus Hololei.