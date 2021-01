Mitmed Suurbritannia pealinna Londoni haiglad on viimase nädala jooksul koroonaga nakatunutega peaaegu täitunud. Kasvavast kriisist hoolimata on inimesed karmistuvatest reeglitest väsimas.

Suurbritannia on viimastel nädalatel aina suuremates raskustes koroonaga. Kui enne jõule katkestasid teised riigid ühenduse saareriigiga viiruse uue tüve leviku tõttu, siis viimastel päevadel on probleemiks kerkinud haiglaravi vajavate patsientide hulk.

Kõige hullem seis valitseb Londonis, kus mitme haigla intensiivravipalateid täidavad pea ainult koroonapatsiendid.

Samal ajal hüüdis hullunud rahvamass uusaastaööl haigla ees, et koroona on väljamõeldis.Kuigi uusaastaöö oli sellele vaatamata tavapärasest rahulikum, on inimestel tekkimas aina suurem pandeemiaväsimus.

"Inimesed ei tee seda, mida nad peaksid tegema. Uus valitsus arvab, et nad teavad, mida nad teevad, aga tegelikult ei tea. Ma arvan, et meedikud annavad oma parima. Inimestel on sellest lihtsalt hing täis saanud. Pärast üheksat kuud siseruumides olemist on inimestel küllalt saanud ja nad on ise hakanud otsuseid tegema," rääkis Londoni elanik Joe.

"Ma olen näinud palju inimesi jalutamas ringi ilma maskita. Teiste inimeste läheduses. Ma arvan, et inimesed on selles olukorras sama palju süüdi kui valitsus," leidis aga Andrew.

Suurbritannia on viimase kuu jooksul paistnud silma kiire tegutsemisega koroonavaktsiinide turule lubamisel. Tänaseks on nad heaks kiitnud nii Pfizer ja Biontechi kui ka Astra Zeneca ja Oxfordi vaktsiini.

Samas on suudetud viimase kolme nädala jooksul vaktsineerida vaid ligi poolteist protsenti elanikkonnast. Nüüd tuleb vaid loota, et see tempo kiireneb, sest analüütikute hinnangul kasvab lähinädalatel koroonapatsientide hulk veelgi.