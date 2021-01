Öö vastu esmaspäeva on valdavalt pilvine, kohati sajab lund. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 8, saartel põhjakaare tuul kuni 11 meetrit sekundis. Pärast keskööd on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Temperatuur püsib -1 kuni -7 kraadi juures, Ida-Eestis on kohati kuni -10 kraadi.

Hommik tuleb pilves selgimistega, samas paiguti võib udu tekkida. Kohati on ka lumesadu oodata. Tuul on muutliku suunaga ning puhub 1 kuni 6, rannikul kirdetuul kuni 7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Miinuskraadid küündivad kaheksani, Ida-Eestis kohati kuni -10 kraadini.

Päevalgi on pilvedes siin-seal selgimisi, samas kohati sajab lund ja lörtsi. Saju tõenäosus on suurem põhjarannikul. Kirde- ja idatuul puhub 4 kuni 9, rannikul kuni 13 meetrit sekundis. Lääne-Eestis tõuseb temperatuur +1 kraadini, seevastu idas on kuni 5 miinuskraadi.

Uue nädala keskpaigani sajab lund vahelduvalt, päeval pigem kergelt ja öösel rohkem. Neljapäev tõotab tulla eriti lumesajune. Keskmine temperatuur püsib nii ööl kui päeval miinuspoolel ning nädala lõpu poole peaks külmemaks minema üle terve Eesti ja sadanud lumi jääb maha ka saartel ja mandriosa edelaservas.