Eesti suurima päikesepargi rajamine lükkub veel edasi

Estiko Energia on juba aastaid lubanud rajada Tartu külje alla Raadile Eesti suurima päikesepargi, ent ehitustööde algus on aina edasi lükkunud, seda nii endisel lennuväljal laiunud rehvihunnikute kui ka kaitsealuste taimede tõttu. Nüüd on rehvimäed ära koristatud, ent ala vajab endiselt palju korrastamist, mistõttu selle aasta jooksul suurprojekt ilmselt ei valmi.

Kuigi vanarehvid said Raadi endiselt lennuväljalt hiljuti ära viidud, peitub lumekihi all endiselt palju jäätmeid, mille nüüd peab ära koristama Estiko Energia. Esimeste plaanide järgi pidi päikesepark kerkima Raadile juba 2019. aastal. Nüüd läheb vaid ala koristamisekski veel vähemalt pool aastat aega.

"Mitte ainult prügi, siit tuleb ka ehitusjäätmeid. Maa seest on välja tulnud hulgaliselt betoonelemente ja lisaks nendele rehvidele, mis olid ladustatud laoplatsile, on tegelikult kogu sellel alal veel rehve," kirjeldas olukorda Estiko Energia juhatuse liige Ain Tammvere.

Rehvimägede ala oli Estiko oma päikesepargi projektist välja jätnud, sest neile tundus, et kümne aasta jooksul rehvid ei kao. Üllatuslikult said rehvid riigi toel siiski viidud ja nüüd teeb Estiko uut projekti, kus on sees ka endine rehviala. Just teadmatuse ja ebakindluse tõttu on kogu protsess veninud, kuid selle aasta lõpuks peaks 106-hektariline ja 75 MW võimsusega park valmima.

"Lepingus on ette nähtud, et ühe aasta jooksul pärast rehvide äraviimist tuleb püstitada päikesepark ja selleks vajalikud kommunikatsioonid. Hästi palju erinevaid nõudeid erinevate ametkondade poolt on, seal on ka kaitsealused taimed, näiteks praegu tuleb üht osa raadata. Seal on tingimus, et seda tohib ainult külmal ajal teha. Eelmisel aasta see polnudki võimalik, nüüd neil on vaja ka see osa seal ära teha," selgitas maa-ameti peadirektori asetäitja Triinu Rennu.

"Ega me nüüd sportlikult kõige paremas vormis ei ole. Meil on motivatsioonist puudu, sest täna need kobarjaamad oma olekuga ja võibolla seadusest mittetulenevate mõtete tagajärjel on väga palju taastuvenergia toetust kokku kogunud. Meie peame seda tegema oma rahadega, meil ei ole mingeid toetusvõimalusi," põhjendas Tammvere.

Planeeritava päikesepargi maksumus on ligi 40 miljonit eurot.