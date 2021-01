Vaatamata komandanditunnile ägavad Läti haiglad patsientide ülekülluses

Lätis lõppes esimene viis ööd kestnud liikumiskeelu aeg ja nädalalõpul seisab kaks ööd komandanditundi veel ees. Politsei on algatanud 3500 menetlust liikumispiirangute eirajate suhtes ja määranud ka trahve. Läti haiglais suurenes aga koroonapatsientide arv uue antirekordini, mis on epidemioloogide sõnul jõulueelse poodlemise ja piirangute eiramise tulemus.

Aasta eelviimasest õhtust esmaspäeva varahommikuni olid Lätis öösiti tänavad ja teed tavatult tühjad, sest kella 22-st kuni 5-ni hommikul kehtis liikumiskeeld. Vabade päevade kodusistumine, kui kasutada peaminister Krišjanis Karinši väljendit. Eesmärk oli vältida kokkusaamisi ja sundida piiranguid täitma ka neid, kes seda varem ei teinud.

Politseil olid abiks piirivalvurid ja vabatahtliku kaitseorganisatsiooni Maakaitse liikmed - igal ööl oli üle Läti patrullimas keskmiselt 1700 korrakaitsjat. Kokku tuli politseil rohkem kui 20 000 korral selgitada, miks viibitakse komandanditunni ajal tänaval. Palju juhtumeid olid põhjendatud, paljude puhul piirduti hoiatusega, kuid algatati siiski 3500 menetlust liikumiskeelu rikkumise eest ja veel sadu menetlusi muude eriolukorra piirangute eiramise pärast. Mõnel pool peeti ka erapidusid, kuigi need on Lätis keelatud.

Samas raputas aasta viimasel õhtul Lätit kurb teade - koroona murdis jäädavalt ühe eesliinivõitleja, Stradinši kliiniku infektsionisti, õppejõu ja ka välismaal nime teinud arsti Pauls Aldinši.

Samas on haiglates kokku üle 1200 koroonapatsiendi, kohad on täis ja üle, eriti palju toodi neid juurde aastavahetuse aegu - see on jõulueelse poodlemise ja kohtumispiirangute eiramise tulem, kinnitab riigi peainfektsionist Uga Dumpis.

Pühade ajal töötas erakdndkorras 200 perearstikeskust. Riia idakliiniku juurde toodi mobiilne surnukuur. Aastavahetuse komandanditunni mõju peaks nakatunute arvus kajastuma paari nädala pärast.

"Lõppenud aasta kangelased olete te kõik - nii pered, kus laste koolitamine kaugtöö vormis nõudis suuremat tähelepanu ja vaeva. Nii õpetajad kui ka viiruse tõttu kannatanud tööandjad ja -võtjad," tunnustas Läti peaminister Krišjanis Karinš.

Vaktsineerimine on Lätis edenenud ladusalt ja esmaspäeva õhtuks on kümnendik haiglate meditsiinitöötajaist esimese kaitsesüsti saanud. Päeva jooksul jõudis Lätti veel ligi 13 650 vaktsiinidoosi.