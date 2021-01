Eelolev öö on Eestis pilves selgimistega. Põhjarannikul sajab kohati lund. Puhub ida- ja kirdetuul 3-8 m/s. Külma on 2 kuni 7 kraadi, rannikul on õhutemperatuur kohati 0 kraadi ümbruses.

Hommik on pilves selgimistega ning põhjarannikul kohati vähese lumega. Puhub ida- ja kirdetuul 3-9 m/s. Külma on 2 kuni 7 kraadi, rannikul on kohati veidi soojem.

Päev on pilves selgimistega. Põhjarannikul sajab kohati lund ja lörtsi. Puhub ida- ja kirdetuul 3-9 m/s, mis õhtuks tugevneb rannikul puhanguti 15 m/s. Külma on 1 kuni 4 kraadi, rannikul on kohati kraad sooja.

Kolmapäeval läheb ilm pilvisemaks ja üle Eesti ka tuulisemaks, nõrka lumesadu on loota õhtu poole. Külma on öösel 2 kuni 8 kraadi, saarte rannikul on õhutemperatuur kohati 0 kraadi lähedal. Päevane õhutemperatuur on -4 kraadist sisemaal +1 kraadini saarte rannikul.

Neljapäeval liiguvad lumepilved üle maa lõunast põhja ning ühes puhangulise tuulega esineb ka tuisku. Sadu on üsna nõrk. Öösel on külma 1 kuni 6 kraadi, päevane õhutemperatuur jääb 0 ja -4 kraadi vahele, vaid Saaremaa rannikul on kohati kerged plusskraadid.

Seejärel läheb ilm kuivemaks, selgemaks ja külmemaks. Nädalavahetusel tuleb olla valmis ka krõbedamaks külmaks: miinuskraade võib tulla laupäeva öösel idas kuni 15, pühapäeval ka kuni 20 kraadi. Läänes on õhk pehmem.