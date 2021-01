Suur koroonakriis on maailma pahupidi pööranud, aga nüüd on lootus, et vaktsineerimine toob endise elu tagasi. Kuidas meie majandus ja inimesed keerulise olukorraga toime tulevad? Millise tooni annavad kahed valimised uuele poliitika-aastale? Küsimustele vastab peaminister Jüri Ratas. Saatejuht Andres Kuusk.