Aasta esimeses "Reporteritunnis" arutletakse, kas Eestis on tagatud põhiseaduses sätestatud kohtupidamise avalikkus, ka justiitsministeerium on algatanud arutelu vastava regulatsiooni parandamiseks.



Stuudios on riigikohtu esimees Villu Kõve, justiitsministeeriumi asekantsler Viljar Peep ning Eesti Ekspressi ajakirjanik Tarmo Vahter. Saatejuht on Arp Müller.

"Reporteritundi" algab Vikerraadios kell 14.05.