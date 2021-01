OPEC+ kiitis heaks tootmismahtude väikese suurendamise

Toornafta kogus, mida OPEC on turgudelt ära võtnud, väheneb veebruaris 7,2 miljonilt barrelilt päevas 7,125 miljoni barrelini veebruaris ning 7,05 miljoni barrelini päevas märtsis, ütles OPEC+ avalduses.

Selleks, et turgu naftaga üle ei ujutata ajal, mil koroonapandeemiaga seotud riskid nõudlusele on endiselt kõrged, teatas Saudi Araabia, et otsustas vähendada tootmist ühe miljoni barreli võrra päevas nii veebruaris kui ka märtsis, ütles energiaminister prints Abdulaziz bin Salman pressikonverentsil.

Otsus peegeldab kompromissi kahe suurima naftatootja, Venemaa ja Saudi Araabia vahel, kuna Moskva soovis tõsta toornafta tootmist alates veebruarist 500 000 barreli võrra päevas.

Teisipäeval tõusis New Yorgi börsil toornafta veebruaritehingute hind 2,31 dollarit, sulgudes tasemel 49,93 dollarit barrelist.

Londoni Põhjamere brendi märtsitehingute hind kerkis 2,51 dollarit, 53,60 dollarini barrelist.